العراق يعتقل قياديين كبيرين في داعش

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:12
عربي ودولي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، القبض على قياديين كبيرين في تنظيم داعش الإرهابي أحدهما خطط لتنفيذ تفجيرات بإقليم كردستان العراق.
وذكرت الخلية في بيان "تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على ما يسمى (أمني ولاية شمالي العراق) المكنى أبو إبراهيم دابق".
وأضافت أنه "المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقاً في محافظتي كركوك والأنبار ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق والتي كانت تخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".
وأكد البيان أن "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف الشهر وملاحقة في محافظات كركوك ونينوى وبغداد والأنبار"، لافتاً إلى أن "المقبوض عليه هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقاً وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة إلى محافظة إربيل والمسؤولة عن ما يسمى (كفالات) داعش في نينوى وهي مبالغ مالية توزع على العناصر الإرهابية".
وتابع البيان: "كما تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، خلال هذه العملية، من إلقاء القبض على ما يسمى (المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية)"، لافتاً إلى أن "الإرهابيين اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".
وأكدت الخلية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ستواصل العمل على تحقيق الأهداف التي رسمت لها وعلى مدار الساعة لإنهاء العصابات الإرهابية وأن لديها القدرة على ملاحقة عناصر وقيادات داعش أينما كانت".
المصدر: د ب أ