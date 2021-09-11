اخبار العالم

بايدن: الولايات المتحدة لن تنسى ضحايا هجمات 11 سبتمبر

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى ضحايا هجمات 11 أيلول 2001، الذين يقدر عددهم بنحو 3 آلاف شخص.

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، اليوم السبت: “تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لفعل لا يمكن وصفه راح ضحيته نحو 3 آلاف شخص”.

وتابع: “بعد مضي 20 عاماً على الفعل الجبان الذي وقع في الـ 11 من سبتمبر، يجب على الأمة الأمريكية ألا تنسى من فقدوا حياتهم في واحدة من أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا”.

وشدد بايدن، على أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل احتواء آلام عائلات الضحايا وذويهم.

ووقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، عندما تمكن مجموعة من الأشخاص من الاستيلاء على 4 طائرات مدنية واستخدامها للاصطدام بأهداف حيوية في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا