بايدن: الولايات المتحدة لن تنسى ضحايا هجمات 11 سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى ضحايا هجمات 11 أيلول 2001، الذين يقدر عددهم بنحو 3 آلاف شخص.

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، اليوم السبت: “تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لفعل لا يمكن وصفه راح ضحيته نحو 3 آلاف شخص”.

وتابع: “بعد مضي 20 عاماً على الفعل الجبان الذي وقع في الـ 11 من سبتمبر، يجب على الأمة الأمريكية ألا تنسى من فقدوا حياتهم في واحدة من أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا”.

وشدد بايدن، على أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل احتواء آلام عائلات الضحايا وذويهم.

ووقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، عندما تمكن مجموعة من الأشخاص من الاستيلاء على 4 طائرات مدنية واستخدامها للاصطدام بأهداف حيوية في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا.