خبير مياه مصري: ازدياد ملحوظ في تدفق فيضان النيل باتجاه مصر

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 39 دقيقة

بلغ إيراد النيل الأزرق اليوم السبت على الحدود السودانية 568 مليون متر مكعب، وهو أعلى من المعدل بحوالي 30%.

في هذا المجال، أشار خبير المياه المصري عباس شراقي إلى ازدياد ملحوظ في تدفق فيضان النيل باتجاه مصر.

كما انخفض مستوى نهر النيل قليلا عند الخرطوم 3 سنتيمتر عن أمس حيث بلغ 17.24 متر، إلا أنه ما زال أعلى من مستوى الفيضان 16.50 متر.

وأشار إلى أن “مخزون بحيرة سد النهضة وأصل ثباته عند 10 مليارات متر مكعبة الذي وصل إليه في بداية أغسطس، ومن المتوقع أن يعود خلال الأسابيع القادمة إلى السعة الاجمالية الأصلية بعد التخزين الثاني 8 مليارات متر مكعب مع انخفاض معدل أمطار سبتمبر، وسوف يتضح ذلك من خلال حواف البحيرة التي سوف تظهر بلون أفتح وهذا لم يحدث حتى اليوم”.

وأضاف: بدأت السدود السودانية في حجز جزء من مياه النيل لتخزين أولا، “ما تم تفريغه قبل الفيضان، وثانيا الجزء الأكبر من حصتها المائية كما هو معتاد في الربع الأخير من موسم الفيضان”.