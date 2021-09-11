السيسي: معسكر يستقطب الصغار لتزويجهم وإنجاب متطرفين

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

في إطار فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وجود معسكر في إحدى الدول يستقطب صغار السن بالزواج لإنجاب أجيال من المتطرفين والقتلة.

وألمح السيسي إلى أن مصر كانت مستهدفة بنفس مصير الدولة التي لم يسمها من خلال ثورة يناير 2011 لإنتاج “أجيال من الإرهابيين والمتطرفين”.

وقال إن هدف هذه العناصر هو تخريب المنطقة لمئة عام قادمة من خلال الفكر الإرهابي والمتطرف. واعتبر أن ثورة 2011 كانت وقتها شهادة وفاة لدولة وقيام دولة جديدة، مشيرا إلى أن بلاده واجهت الكثير من التحديات منذ ذلك الوقت.

وأطلق الرئيس المصري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.