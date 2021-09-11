تدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو خميس مشيط جنوبي السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وأوضح بيان صادر عن التحالف أن “محاولات مليشيات الحوثي عدائية وتستهدف المدنيين بطريقة متعمدة”، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى “لمحاولات الميليشيات إطلاق المسيرات المفخخة” وأنه يجري اتخاذ “إجراءات صارمة لحماية المدنيين”.

يشار إلى أن الدفاعات السعودية، دمرت الخميس الماضي، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.

وخلال أغسطس الفائت، والأيام الماضية من سبتمبر الحالي تزايدت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنّها المتمردون الحوثيون خصوصا باتجاه المدن الجنوبية مقارنة بالأشهر السابقة.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.