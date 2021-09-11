ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2%

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 45628 دولاراً في الساعة 12 من مساء اليوم السبت في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.



وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 3.6%، حيث يتم تداولها بين 44161 دولارا و45770 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 30% عن أعلى مستوى عند 64870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل (نيسان).

وخسرت عملة بيتكوين 12% من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 57% حتى الآن هذا العام.