اخبار العالم

ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2%

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2% والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 45628 دولاراً في الساعة 12 من مساء اليوم السبت في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

 

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 3.6%، حيث يتم تداولها بين 44161 دولارا و45770 دولار.

 

 وانخفضت الآن بنسبة 30% عن أعلى مستوى عند 64870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل (نيسان).

 

وخسرت عملة بيتكوين 12% من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 57% حتى الآن هذا العام.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا