روسيا تعلن عن استعدادها لاستئناف التعاون مع أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعربت روسيا السبت عن استعدادها لاستئناف التعاون مع أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب، تزامنا مع إحياء واشنطن الذكرى الـ20 لهجمات سبتمبر.



وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في بيان، إن بلاده تشاطر الولايات المتحدة حزنها، مقترحا إحياء التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، على الرغم من المشاكل التي تعتري علاقاتهما الثنائية.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار الثنائي حول مكافحة الإرهاب، والذي جرى برعاية وزيري الخارجية عامي 2018 و2019.

وأكد أنتونوف في البيان الذي نشر على صفحة فيسبوك خاصة بالسفارة الروسية، أن "الجانب الروسي مستعد لإحياء الصيغة المذكورة، هذه هي أولويتنا الطبيعية".

ودعا أنتونوف إلى وضع "جميع التناقضات والخلافات جانبا وأن نتعاون لصالح الأمن والازدهار ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للبشرية جمعاء".

وقال إن روسيا ممتنة للولايات المتحدة لمشاركتها المعلومات التي ساعدت في منع الهجمات في سانت بطرسبورغ عامي 2017 و2019.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، في يناير/كانون الثاني وتشديده الضغوط على الكرملين.

وفي مايو/أيار وصفت روسيا الولايات المتحدة رسميا بأنها "دولة غير صديقة".

واستدعت موسكو الجمعة السفير الأميركي جون سوليفان بشأن ما قالت إنه تدخل من قبل كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية في الانتخابات العامة الروسية المقررة الأسبوع المقبل.