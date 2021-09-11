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تقديم 59.818 جرعة جديدة من لقاح كورونا بالإمارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 59.818 جرعة جديدة من لقاح بالإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالامارات عن تقديم 59,818 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18,876,969 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 190.86 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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