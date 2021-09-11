تقديم 59.818 جرعة جديدة من لقاح كورونا بالإمارات

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالامارات عن تقديم 59,818 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18,876,969 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 190.86 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.