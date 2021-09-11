شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي.. خسائر بشرية في حرائق 2021 بنسبة 300 % عن العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة إدارة شؤون البيئة في زيمبابوي، عن تدمير 408 آلاف و366 هكتارا من الأراضي، نتيجة الحرائق خلال العام الحالي 2021، أي بزيادة نسبتها 79ر84 % عما تم تسجيله خلال العام الماضي.

وأوضحت الوكالة في بيان ، أن الحرائق دمرت الكثير من المنتجات الزراعية والمعدات والممتلكات، بالإضافة إلى مزارع وغابات وحدائق عامة وغيرها من الأراضي، مضيفة إلى أنه تم تسجيل خسائر بشرية بنسبة 300 % عن العام الماضي ، وخسائر مادية كبيرة في المناطق المنكوبة بهذه الحرائق، سواء في غرب أو شرق البلاد.

وأشارت إلى أن موسم الحرائق في زيمبابوي يمتد خلال الفترة من 31 يوليو إلى 31 أكتوبر، وهي الفترة التي تشتد فيها الرياح وينتشر فيها الجفاف، ما يتيح الظروف لنشوب حرائق يصعب السيطرة عليها.