الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة

القدس المحتلة ـ وكالات: شنت طائرات حربية للاحتلال فجر أمس غارات على قطاع غزة شملت موقعي تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، وأراضي زراعية في وسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات. واعتبرت الحركة أن شن الاحتلال غارات على قطاع غزة يمثل امتدادا لعدوانها على الفلسطينيين.

وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان، بأن “القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو امتداد للعدوان على شعبنا في القدس وجزء من العدوان على أهلنا في الضفة الغربية”.

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