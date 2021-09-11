فـي ذكرى 11 سبتمبر.. بايدن يشيد بالوحدة الوطنية

مبعوث أميركي يشكر طالبان لسماحها لـ 250 أجنبيا بالمغادرة

واشنطن ـ د.ب.أ: وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الوحدة الوطنية بأنها أعظم قوة لدى الولايات المتحدة وذلك في مقطع فيديو بمناسبة إحياء الذكرى الـ20 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

وقال بايدن في رسالة بالفيديو نشرت على موقع تويتر مساء الجمعة “في الأيام التي أعقبت 11 سبتمبر 2001، رأينا البطولة في كل مكان، في أماكن متوقعة وغير متوقعة. كما شاهدنا شيئا نادرا للغاية، إحساسا حقيقيا بالوحدة الوطنية”.

وقال الرئيس “في المعركة على روح أميركا، الوحدة هي أعظم قوة لدينا، الوحدة لا تعني أنه يجب أن نؤمن بنفس الشيء، ولكن يجب أن يكون لدينا احترام جوهري وإيمان في بعضنا البعض وفي أمتنا”.

وتابع بايدن “جيل 11/‏ 9 يتحرك للخدمة والحماية في مواجهة الإرهاب.. لكي يرى كل شخص يسعى إلى إيذاء أميركا، أننا سنتعقبك وسنجعلك تدفع الثمن. هذا لن يتوقف”. إلى ذلك وصف المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، في تغريدة، مغادرة 250 من المواطنين الأجانب أفغانستان في عملية سمحت بها حركة طالبان، بأنها أمر “إيجابي”. وحظيت رحلات المغادرة من أفغانستان بتغطية إعلامية مكثفة، ولكن تغريدة خليل زاد تمثل أول إشارة إلى عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الخروج من أفغانستان. وقال خليل زاد في سلسلة من التغريدات: “على مدار الأيام الثلاثة الماضية، غادر 250 مواطنا أجنبيا، بينهم عشرات من المواطنين الأميركيين ومقيمون دائمون، (العاصمة الأفغانية (كابول) على متن رحلات طيران قطرية.