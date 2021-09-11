«بيونتك» تعتزم طلب الموافقة لاستخدام لقاحها لتطعيم الأطفال

■ السعودية تمدد تأشيرات الموجودين خارجها

■ الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية شرط اللقاح

■ متوسط الوفيات اليومية يتخطى الألف بأميركا

■ التحقيق مع وزيرة فرنسية سابقة جراء سياسات كورونا

ماينتس ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

تعتزم شركة “بيونتك الألمانية” لتطوير اللقاحات التقدم الأسبوع المقبل للحصول على موافقة على إتاحة لقاحها المضاد لكورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما. وقالت المديرة التنفيذية للشؤون الطبية والمؤسسة المشارك للشركة، أوزليم توريشي، في تصريحات لمجلة “دير شبيجل” الألمانية نشرت الجمعة: “خلال الأسابيع المقبلة، سنقدم نتائج دراستنا على الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما للسلطات في أنحاء العالم، والتقدم بطلب للحصول على موافقة لهذا العقار لهذه الفئات العمرية، وهنا في أوروبا أيضا”. وقال يورج دويتش رئيس الجمعية الألمانية لطب الأطفال إن المرضى الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي، سيكونون أكبر المستفيدين، مضيفا، إن “هناك بالطبع مجموعات معرضة للخطر في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، حيث ستتحسن صحتهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية بشكل كبير مع توفر لقاح”. وتنبأ بأن من المرجح أن تكون تلك المجموعات أول من يتم تطعيمه، تماما كما كان متبعا مع الفئات العمرية الأكبر سنا. وبحسب بيانات الشركة، تتوفر نتائج الدراسات الخاصة بتأثير اللقاح على الأطفال ولا تحتاج سوى المراجعة من قبل السلطات المختصة بإصدار الموافقة. وتعمل بيونتك حاليا على تقييم بيانات على الأطفال الصغار من عمر ستة أشهر، مع تقديم النتائج بنهاية العام.

خليجيا، قررت السلطات السعودية، تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 30 نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية”واس”. من جهتها أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السماح بعودة أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقا، بشرط أن يكونوا حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”. ويشمل هذا القرار المقيمين من الدول المعنية حتى لو تجاوز حاملها مدة 6 أشهر خارج الإمارات. وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن القرار سيخل حيز التنفيذ اليوم 12 سبتمبر الجاري. الى ذلك، واصلت أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد في اليمن ارتفاعها خلال موجة تفش ثالثة للفيروس.

دوليا، قالت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي إن المتوسط اليومي للإصابات بكورونا في الولايات المتحدة بلغ في أحدث إحصاء لفترة سبعة أيام، ألف إصابة بجانب علاج 11750 بالمستشفيات في اليوم بالمتوسط ووفاة أكثر من ألف مريض في المتوسط. من جهة ثانية قال مسؤول في محكمة فرنسية لرويترز إن وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان خضعت لتحقيق رسمي فيما يتعلق بتعاملها مع أزمة الجائحة.