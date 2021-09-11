سوريا: مقتل جنديين تركيين فـي إدلب

اسطنبول ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديين تركيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بمنطقة إدلب بشمال غرب سوريا. وأضافت أن القوات كانت تقوم “بعملية بحث وتمشيط”. وتعد إدلب آخر منطقة رئيسية في سوريا لا تزال تسيطر عليها الجماعات المسلحة. وتقوم قوات تركية وروسية بدوريات مشتركة في مناطق منها.

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