تعرف على طقس الامارات غدا الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً



حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:19 والمد الثاني عند 05:08 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:54 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:43 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الاول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 80 20

دبي 46 33 75 20

الشارقة 43 32 80 20

عجمان 43 32 80 25

أم القيوين 44 30 85 25

رأس الخيمة 46 31 75 30

الفجيرة 43 31 80 35

العين 46 32 65 20

ليوا 46 31 80 15

الرويس 41 30 90 25

السلع 40 30 90 25

دلما 38 32 75 35

طنب الكبرى 38 32 80 40

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 38 32 80 40 .