ننشر النص الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وجاء في مقدمة الاستراتيجية أن مصر تتقدم بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم وبطموحات شعبها الذى قام بثورتين في عامي 2011 و2013 مطالبا بالإصلاح السياسى والاقتصادي والاجتماعى وبإعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولأن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة به يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.

وأضافت أنه قد أصبح من المحتم بل من الواجب الوطنى والمسئولية امام التاريخ مواصلة العمل الجاد لإعمال كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يكفل المساواة وتكافؤ الفرص للجميع .

واستندت الاستراتيجية لنهج علمي في إعدادها على مدار عام كامل، وينشر ”الخليج 365” النص الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يلى :