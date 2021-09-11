تسجيل 51 وفاة و3086 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21445 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 3086 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1947211 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 6685 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1815377.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 22638 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.