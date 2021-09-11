هبوط أسعار الذهب في الجزائر في ختام تعاملات السبت

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

هبطت أسعار الذهب في الجزائر، في ختام تعاملات السبت 11 سبتمبر/أيلول 2021، رغم صعود أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، إلى نحو 7827 دينارا (57.49 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات مساء السبت، إلى نحو 6849 دينارا (50.30 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، نحو 5870 دينارا (43.11 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4566 دينارا (33.53 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3913 دينارا (28.74 دولار).

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات اليوم السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة، إلى نحو 243.415 ألف دينار (1788 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في الجزائر، ليسجل نحو 54,789 ألف دينار (402.41 دولار).

وبعد أن تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار في تعاملات الجمعة المبكرة، بالبورصات العالمية، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو، إلا أنه تراجع في ختام الجلسة.

جاء هبوط الذهب في التعاملات المسائية أمس الجمعة، مع تحسن مؤشر الدولار، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي خفض من بريق الذهب بالنسبة لدى المستثمرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية، 0.39% إلى 1787.6 دولار للأوقية الأونصة في ختام جلسة الأمس، بينما أسواق الذهب في إجازة أسبوعية اليوم وغدا.