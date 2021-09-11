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فلسطين.. 14 وفاة و 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت تسجيل 14 وفاة و 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين مشيرة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 171 مريضاً بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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