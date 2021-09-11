تفاصيل اعتقال الأسيرين الفلسطينيين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن الوصول للزبيدي وعارضة، جاء بعد تمكن 3 عناصر من وحدة تعقب الآثار، اكتشاف أثار زكريا الزبيدي.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإنه تم اعتقال الزبيدي وعارضة ليس من خلال معلومات استخبارية أو بلاغ من أحد، ولكن تم من خلال 3 جنود من وحدة "مرعول" لتعقب الأشخاص بناءً على تحليل ميداني من قائد الوحدة، تمكن الثلاثة من تحديد مكان الأسيرين، إذ وجدوا الأسير عارضة نائماً أسفل شاحنة وكان الزبيدي يسير حوله مرهقاً، وتم الاتصال مع قوات "اليمام" الخاصة التي قامت باعتقالهم.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، جنوب مدينة الناصرة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين، محمود عارضة ويعقوب قدري، وتواصل قوات الاحتلال البحث عن أسيرين آخرين هما مناضل انفيعات وأيهم كممجي .

واستطاع ستة أسرى فلسطينيين أن ينتزعوا حريتهم من معتقل جلبوع، بالقرب من بيسان، الإثنين الماضي، بعد حفر نفق تحت حمام زنزانتهم، في السجن الذي يعتبر من أكثر سجون الاحتلال تحصيناً.

