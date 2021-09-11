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رقم تاريخي ينتظر رونالدو في مباراة اليوم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-11 | 15:42

رقم تاريخي ينتظر رونالدو في مباراة اليوم

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سيكون ، العائد مؤخرا إلى صفوف مانشستر يونايتد، على موعد لتحقيق رقم قياسي في مباراة فريقه ضد نيوكاسل، المقررة اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من .
كشف مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشار، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة نيوكاسل، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت تواجد الوافد الجديد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على تويتر: "آخر ظهور لرونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى مايو 2009 ضد أرسنال".

وأضاف "إذا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، سيحقق رقما قياسيا جديدا لأطول فترة بين خوض مباراتين في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وأشار حساب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن الفترة بين مباراتي أرسنال ونيوكاسل تبلغ 12 عاما و118 يوما.

وكان رونالدو (36 عاما)، لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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