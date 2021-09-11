مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رحبت مصر امس بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي.



وثمن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان "الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة".

وأكد المتحدث على "ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل علي تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية".

وتابع "أن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق فى بناء مستقبل أفضل، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة فى مهمتها".

والأربعاء الماضي، اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

وجاء الاتفاق في اجتماع استضافته الأردن، وضم إلى جانبها كلا من مصر وسوريا ولبنان.

وفي وقت سابق أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكيّة من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب السابقة.