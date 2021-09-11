الرئيس البلغاري يعلن أن بلاده ستنظم انتخابات برلمانية مبكرة جديدة في 14 نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف السبت، أن بلاده ستنظم انتخابات برلمانية مبكرة جديدة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني/نوفمبر.



وقال راديف خلال زيارة إلى مدينة بلفن (شمال) إن "الانتخابات ستجرى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني"، مشيراً إلى أنه سيحل بمرسوم قريباً البرلمان الحالي ويؤسس إدارة مؤقتة لتنظيم الاقتراع.

وأدت الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في أبريل/نيسان وفي يوليو/تموز إلى تشكيل برلمان مشتت لم يسمح لأي ائتلاف بتشكيل حكومة تخلف حكومة رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف، علما بأنه في السلطة منذ نحو عقد.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة، إمكانية عودة حزب "المواطنون للتنمية الأوروبية لبلغاريا" (غيرب - بقيادة بوريسوف) للصدارة في هذا الاقتراع الثالث، يليه حزب "هناك مثل هذا الشعب" الجديد التابع لمقدم البرامج التلفزيونية السابق المناهض لمؤسسات الحكم في بلغاريا، سلافي تريفونوف.

لكن استطلاعات الرأي لا تزال تتوقع تصويتاً مشتتا مع دخول 6 أو 7 أحزاب على الأقل البرلمان، واحتمال عدم وجود غالبية.

وبلغاريا جمهورية برلمانية يختار نوابها البالغ عددهم 240 نائبا والمنتخبون لأربع سنوات، الحكومة، في حين أن منصب الرئيس رمزي.