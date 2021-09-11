شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 14 وفاة و 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت تسجيل 14 وفاة و 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين مشيرة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 171 مريضاً بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.