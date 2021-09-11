شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال يوم واحد.. روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بكورنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 18891إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 18341 إصابة يوم امس، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها سبعة ملايين و121 ألفا و 516 اصابة ، و رصد 796 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة / مقابل 789 وفاة أمس/، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 191 ألفا 961 حالة وفاة ، مع تماثل 17888 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين ستة ملايين و375 ألفا و 160 شخصا.