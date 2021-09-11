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7 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة ، اليوم  السبت،  تسجيل  سبع حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8617.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 83  إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 545 ألفاً و912.

 

كما لفتت إلى تسجيل 75 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى  534 ألفاً و983.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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