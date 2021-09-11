التحالف العربي يكشف تفاصيل اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط غربي المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قال التحالف العربي إن محاولات "أنصار الله" عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأكد التحالف أنه تم التصدي لهذه المحاولات، لافتا إلى أنه يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.