شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان والصحة" بالتنسيقية تطالبان بإجراءات حاسمة لصون كرامة هيئة التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت لجنتا حقوق الإنسان والصحة، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واقعة إهانة ممرض مسن من قبل رئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، والتي تضمنت إمتهان كرامته الإنسانية، بأمره أن يسجد لكلبه "بحسب مقطع فيديو متداول".

وقالت فى بيان لها: إن لجنتي حقوق الإنسان والصحة بالتنسيقية تدينا هذا التصرف البعيد عن التقاليد الجامعية وأخلاقيات المهنة.

وأشادت بسرعة تدخل الجهات المعنية، ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيب المخطئ وإحالة الأمر إلى النيابة العامة.

وأكدت اللجنتان ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض، لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.