شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة الإرهاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برهنت على جديه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، إن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان، يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدوله المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عابد في تصريحات صحفية اليوم، إلي أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني"، وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة ادراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

وأشاد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بتأكيد الرئيس على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، لافتا إلى أن إعلانه الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني تأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الإنسانية، مؤكدا بأن المشاركة السياسية برهنت علي جدية الدولة المصرية في النهوض بحقوق الإنسان، ودعم مصر لمبادئ حقوق الإنسان.

ونوه النائب علاء عابد، إلي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم هي ترجمه فعلية على حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.