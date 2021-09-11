على طريقة البوعزيزي.. كهل تونسي يضرم النار في جسده بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

أقدم كهل تونسي على إضرام النار في جسده في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، السبت، ما أحدث حالة من الهلع والفوضى.

وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل أقدم على إشعال النيران في جسده وسط الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية، وعلى مقربة من دورية أمنية كانت ترابط على بعد أمتار.

وتناقل شهود صور الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وقد نالت النيران من جسده، بينما أحاطت به قوات الأمن في محاولة لنجدته.

ونقل الضحية، الذي ظل واقفا أمام صدمة الجميع، إلى المستشفى فيما لم تتضح على الفور أسباب إقدامه على إضرام النيران في جسده.

وأصبح محمد البوعزيزي مفجر الثورة في تونس عام 2010 ملهما لليائسين عندما انتحر حرقا أمام مقر الولاية في سيدي بوزيد ليشعل انتفاضة سرعان ما عمت أنحاء البلاد وأطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم.

وتشهد تونس، التي تتفشى فيها البطالة، احتجاجات اجتماعية متواترة منذ 2010 كما تصاعدت فيها نسب الانتحار حرقا بشكل لافت.