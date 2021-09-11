أحد الناجين من هجمات 11 سبتمبر: "أقل من ثانية أنقذتني من موت محقق"

محمد اسماعيل - القاهرة - أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أبرز بعض اللحظات التي مر بها أحد الناجين في تلك اللحظة التي اصطدمت عندها طائرة بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.

كان توم كانافان حينها في الطابق 47. وروى لبي بي سي ما حدث معه في ذلك اليوم: "نزلت أنا وزملائي على الدرج بعد الحادث الأول، ونحن نمر على الطوابق توقفت لمساعدة زوجين مسنين فجأة "انهار البرج الجنوبي وسقطت الأنقاض فوقنا. وقتل زملائي الذين كانوا معي لأنهم سبقوني.

وأضاف: "لا أعرف إن كنت قد فقدت الوعي للحظات، وعندما أدركت ما حولي سارعت بالخروج بدون ترتيب. كنت محظوظًا لأنني ابتعدت عن المكان وبقيت على قيد الحياة، عندما ترى المشاهد على شاشة التلفزيون، أنت لا تشعر بالغبار سحابة كبيرة تغطي السماء، دخان وغبار مملوء بآلات النسخ وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والكراسي والناس كلهم يتناثرون في كل مكان".



...