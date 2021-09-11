الأمم المتحدة تطالب طالبان بوقف استهداف المتظاهرين والصحافيين

اسماعيل عبد الحي -

ادنت الأمم المتحدة الجمعة لجوء طالبان إلى العنف بشكل متزايد للرد على التظاهرات السلمية، بما في ذلك باستخدام الذخيرة الحية التي أودت بعدد من الأشخاص.

وأفادت أنه يجري أيضا استهداف الصحافيين الذي يحاولون “بكل بساطة أداء عملهم” بعدما تم توقيف صحافيين وضربهم أثناء تغطيتهم تظاهرات.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامدساني: “ندعو طالبان للتوقف فورا عن الاعتقال التعسفي واستخدام القوة بحق الأشخاص الذين يمارسون حقّهم في التجمّع السلمي والصحافيين الذين يغطون التظاهرات”.

وذكر مكتبها أن مسلّحين استخدموا الذخيرة الحية والسياط لتفريق الحشود، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل منذ منتصف اوت .

(أ ف ب)