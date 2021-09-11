روسيا تشهد ارتفاع إصابات ووفيات «كورنا»

- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:27
عربي ودولي
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شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ارتفاعاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت السلطات الصحية الروسية، في تقريرها اليومي حول الجائحة، تسجيل 18891 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 18341 إصابة يوم أمس. بذلك، يصبح إجمالي الإصابات سبعة ملايين و121 ألفاً و516.
كما رصدت روسيا 796 وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 789 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 191 ألفاً 961، مع تماثل 17888 شخصاً للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين ستة ملايين و375 ألفاً و160 شخصاً.
المصدر: وام