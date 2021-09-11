التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأكد التحالف أنه تم التصدي لجميع محاولات الحوثيين، وسيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيالها، مُشيرًا إلى أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يأتي ذلك فيما تحاول ميليشا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة، وصواريخ باليستية تعترضها وتدمرها دائما الدفاعات الجوية