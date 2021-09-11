شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في «برلين» على ارتفاع الإيجارات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شارك المئات في مظاهرة احتجاج اليوم السبت على ارتفاع الإيجارات في العاصمة الألمانية برلين

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة الافتتاحية بساحة الكسندر بأقل من ألف شخص، وذلك بحسب ما صرح به متحدث شرطي.

ويتوقع المنظمون من "تحالف برلين ضد الإقصاء وجنون الإيجارات" بأن يصل عدد المشاركين إلى يتراوح بين 10000 و30 ألف شخص.

وقال متحدث باسم التحالف في خطابه إنه يجب نزع ملكية كل شركات الإيجارات في أنحاء ألمانيا، وطالب الحكومة الألمانية الجديدة بوضع حد أقصى على مستوى البلاد لقيمة الإيجارات السكنية.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتِب عليها:" من أجل مدينة ذات إيجارات معقولة للجميع" و"أيها المستأجرون اشعروا بقوتكم".

وأيد المتظاهرون طرح نزع ملكيات شركات العقارات الكبيرة على استفتاء شعبي، وسيصوت سكان برلين على هذا المشروع بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية وانتخابات برلمان ولاية برلين في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وفي حال أيدت الأغلبية المشروع، فإن هذا سيزيد من الضغوط على الحكومة الجديدة في ولاية برلين.