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1485 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس ""، و1969 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 72 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 171 مصابا، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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