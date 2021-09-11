شكرا لقرائتكم خبر عن 1485 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1969 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 72 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 171 مصابا، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.