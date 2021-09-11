العراق يتفق على توقيع مذكرة تفاهم دولية لمكافحة الفساد

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "في إطار تعزيز أواصر التعاون بين أكاديميات مكافحة الفساد، والسعي لإبرام اتفاقات ومذكرات تعاون بينها في مجال التدريب والتطوير ونقل المعارف واكتساب المهارات، التقى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد الساعدي بعميد الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد توماس ستيلزر في العاصمة النمساويَّة فيينا".وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق بين الجانبين على إبرام مذكرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّتين الدولية والعراقية لمكافحة الفساد؛ من أجل التعاون في رفع قدرات العاملين في مجال مُكافحة الفساد في التحقيق والتدقيق ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، عبر برامج التدريب والتعليم ونقل المعارف وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال".

كما بحث الطرفان، وفق البيان، سبل مد جسور التعاون بين الأكاديميَّتين في مجال التدريب والتطوير وبما يصب في موضوع تسهيل تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لا سيما ما جاء في فصلها الفصل السادس - المادة (٦٠) بعنوان التدريب والمساعدة التقنية التي تنص على "تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامـج تدريـب، خاصـة لموظفيـها المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه".



ووجه الساعدي "دعوة لعميد الأكاديميَّة الدوليَّة لزيارة العراق".