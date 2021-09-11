المشتركة تكشف لـ'السومرية' تفاصيل الممارسة الأمنية الأولى الخاصة بالانتخابات

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إنه "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، نفذت هذا اليوم الممارسة الأمنية الأولى لحماية المركز الانتخابية في بغداد وعموم المحافظات العراقية، حيث اعطيت فيها 20 فرضية للقطعات المنفذة بحضور رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".وبين، أنه "تم خلال الممارسة مناقشة جميع السيناريوهات التي قد تحدث يوم الاقتراع"، مشدداً على أن العملية كانت تجريبية جيدة وناجحة".

وأشار إلى "فحص الاتصالات بشكل كامل في بغداد والمحافظات، وكذلك الاتصالات الفرعية بتجاه المحطات الموجودة في مركز العمليات الرئيسي".

ولفت الشمري إلى أن "العملية استمرت لمدة 3 ساعات، وهناك ممارسات اخرى ستجري لاحقاً".

