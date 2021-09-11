الاعرجي: العراق أصبح نقطة التقاء وليس ساحة للصراعات

وقال مكتب الاعرجي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "نيابةً عن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، افتتح مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أعمال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي لمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، والأمن السيبراني، (آتسو العراق 2021)، حيث شهد المعرض مشاركة واسعة من قبل شركات عربية وأجنبية، بحضور وزراء ومسؤولين وقادة أمنيين وسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق، وممثلين عن حلف الناتو".وألقى الأعرجي، وفق البيان، كلمة في افتتاح المعرض، أكد فيها أن "العراق اجتاز مراحل صعبة في عملية مواجهة داعش الإرهابي والبناء والإعمار والاستحقاق الانتخابي، مشيرا الى أن انعقاد هذا المؤتمر والمعرض في العراق دليل على دور العراق الريادي في المنطقة".

وأوضح الأعرجي، أن "الدول في السابق كانت تنفر من العراق، لكنه اليوم يحتضن الدول والمؤتمرات، لأنه أصبح نقطة التقاء وليس ساحة للصراعات، لافتا إلى أن الإعداد ليس فقط للقتال أو الاعتداء على الآخرين، بل هو أن نهتم بجوانب الحياة الصحية والثقافية والفنية والبنى التحتية التي تليق بالعراق، ومنها الجانب الحربي والفني، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية وتزويدها بالخبرات والمستلزمات التي تمكنها من أداء مهامها".



وبيّن، أن طلدى العراق اتفاقيات عديدة مع الدول الصديقة، ومنها حلف الناتو، للمشورة والتدريب، وتطوير قابلية قواتنا من الجيش والأجهزة الأمنية، وأن هؤلاء الأصدقاء سيستمرون بعملهم في المستقبل"، داعياً جميع العراقيين "للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي في تشرين المقبل، للتعبير عن آرائهم وقطع الطريق على المزوّرين، ممن يحاولون سرقة أصوات الآخرين".