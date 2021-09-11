معتقل عراقي 'مهم' في غوانتانامو يصاب بالشلل

بغداد - ياسين صفوان - وجّه قاض في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، الطاقم الطبي في معتقل غوانتانامو بتقديم تقرير طبي طارئ عن سجين عراقي أصيب فجأة بالشلل وفقد القدرة على المشي.

ويبلغ السجين عبد الهادي العراقي، واسمه الحقيقي نشوان عبد الرزاق عبد الباقي، 60 عاما، وهو متهم بقيادة قوات القاعدة وطالبان في أفغانستان. وقد يسجن مدى الحياة إذا أدين.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه خضع لسلسلة من العمليات الجراحية في العمود الفقري في السنوات الأخيرة من قبل الفرق الطبية البحرية التي تم نقلها جوا إلى القاعدة.

وألقي القبض عليه في تركيا في 2006 واحتجزته وكالة الاستخبارات المركزية باعتباره "معتقلا ذا قيمة عالية"، ثم نقل إلى غوانتنامو في العام التالي.

وقالت الصحيفة إن العراقي يستعمل كرسيا متحركا داخل السجن، كما يوجد سرير طبي في قاعة المحكمة ينقل إليه عند محاكمته.

يذكر أن عشرات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، طالبوا الرئيس جو بايدن، بإغلاق السجن العسكري بخليج غوانتانامو في كوبا فورا.