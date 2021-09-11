النزاهة تدعو المنظمات المجتمعية لتكييف أوضاعها القانونيَّة

وطالبت الدائرة في بيانٍ ورد لـ الخليج 365، "جميع المُنظَّمات غير الحكوميَّة التي تمارس أنشطتها بالتعاون معها، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة لتنظيم أوضاعها وتسويتها وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010؛ لضمان استمرار التعاون والتنسيق؛ وبغية تحقيق الأهداف الخاصَّة بالإطار التنفيذي للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوم (2021 – 2024) المُقرَّة بموجب قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (181 لسنة 2021)".يُشار إلى أنَّ قانون المُنظَّمات غير الحكوميَّة رقم (12) لسنة 2010 نصَّ في الـمـادة (2) مـنـه على تعـزيز دور مُنظـَّمات المـجتمع الـمـدنيِّ، ودعـمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليَّتها وفق القانون، وتعزيز حريَّة المواطنين في تأسيس المُنظَّمات غير الحكوميَّة والانضمام إليها، وإيجاد آلية مركزيَّة لتنظيم عمليَّة تسجيل المُنظَّمات غير الحكوميَّة العراقيَّة والأجنبيَّة.

فيما ألزمت المادَّة (33)/ ثانياً منه تلك المنظمات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بضرورة التزامها بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.



وتضطلع دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة وفق قانون الهيئة النافذ بتقديم البرامج العامَّة للتثقيف والتوعية؛ لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية لدى المواطن، وتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين (العام والخاص) وبالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الإعلام وغيرها.