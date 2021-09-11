بايدن يتوعد بملاحقة الإرهابيين عشية حلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، مواطنيه إلى الوحدة الوطنية التي اعتبرها أعظم قوة.. متوعداً بملاحقة الإرهابيين ومعاقبتهم، إلى جانب كل من يسعى لإيذاء الولايات المتحدة.



وقال الرئيس الامريكي " في مقطع مصور (فيديو) نشره البيت الأبيض عشية حلول الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة 2977 شخصا "لقد رأينا روح البطولة في كل مكان، ورأينا أيضاً شيئاً نادراً للغاية..إحساساً حقيقياً بالوحدة الوطنية، الوحدة والمرونة والقدرة على التعافي والإصلاح في مواجهة الصدمات".

واضاف " ان جيل 11 سبتمبر يتقدم للخدمة والحماية في مواجهة الإرهاب لتحميل هؤلاء الإرهابيين المسؤولية لإظهار لكل من يسعى لإلحاق الأذى بأمريكا بأننا سنطاردك ونجعلك تدفع الثمن وأن هذا لن يمنع اليوم وغداً من حماية أمريكا أبدا".

واكد الرئيس الامريكي، أهمية الشعور بالوحدة الوطنية الذي ساد في أعقاب تلك الهجمات..مشيرا إلى أن الوحدة لا تعني أن علينا أن نؤمن بالشيء نفسه بل يجب أن يكون لدينا إيمان أساسي ببعضنا البعض.

واستذكر بايدن، قتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.

ويتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نيويورك، في وقت لاحق من اليوم السبت، لإحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م.