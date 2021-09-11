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صحيفة بريطانية: حاسوب يتوقع بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

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بدأت التوقعات بشأن الفريق الذي سيتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، بعد مرور 3 جولات فقط حتى الآن.

 

صحيفة "صن" البريطانية ذكرت أن حاسوب BonusCodeBets الذكي، توقع تتويج فريق مانشستر سيتي باللقب للموسم الثاني على التوالي.

 

وأوضح المصدر أن سيحل ثانيا في جدول الترتيب، ولن يتمكن من اعتلاء منصة التتويج باللقب مع مدربه الألماني توماس توخيل، رغم التعاقد مع الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو.

 

المفاجأة كانت في مانشستر يونايتد، الذي توقع الحاسوب تراجعه من الوصافة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم، رغم استعادة جهود الأسطورة البرتغالية .

 

بطل نسخة 2019-2020، سيحافظ على المركز الرابع، حسب المصدر نفسه، الذي توقع استمرار معاناة أرسنال ليغيب عن المنافسات الأوروبية للموسم الثاني على التوالي، لينهي جدول الترتيب في المركز التاسع، يليه ليدز يونايتد.

 

أما على صعيد الهبوط، فقد توقع الحاسوب مغادرة الثلاثي بيرنلي وواتفورد ونوريتش سيتي منافسات دوري الكبار في إنجلترا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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