مطاردة بالأسلحة النارية.. ضبط لص سرق 48 رأس ماشية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تمكن عدد من أهالي قرية الخضيري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، من ضبط لص تمكن من سرقة 48 رأس ماشية "خراف وماعز" بعد ملاحقته وإطلاق عيار ناري تجاهه.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بوصول "السيد ع. م."، 43 عامًا، فلاح، إلى مستشفى منية النصر المركزي، مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيسر، وادعى هجوم مجهولين عليه.

بالفحص، تبين أن المصاب حاول سرقة 48 رأس ماشية من قطعة أرض فضاء ملك "المتولي. ع. ا"، مقيم قرية "برمبال الجديدة"، وأنه عقب اكتشاف الأخير ذلك لاحقوا اللص، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه ما أدى إلى حدوث إصابته.