المكسيك: مقتل شخص وفقدان 10 آخرين في انهيار أرضي شمال العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكوسيتي- أ ش أ:

لقى شخص على الأقل مصرعه وفقد 10 آخرون إثر وقوع انهيار أرضي في بلدية تلانيبانتلا شمال العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال الحاكم ألفريدو دل مازو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، السبت- إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية على وسط المكسيك وتعرض مدينة أكابولكو التي تبعد 300 كيلومتر عن جنوب غرب مكسيكو سيتي الثلاثاء الماضي لزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ونتج عنه اهتزاز المبان في العاصمة، كانا عاملان ساهما في تعرض تلانيبانتلا لانهيار أرضي أمس الجمعة، فيما أكد المتحدث باسم الولاية إنقاذ سيدة واحدة فقط.

وأضافت الشبكة، أنه من المقرر أن تستأنف قوات الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا اليوم، حيث كانت قد أمرتهم السلطات بوقف عمليات البحث خلال المساء خشية وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية، موضحة أن محاولة إيجاد المفقودين صعبة للغاية بسبب ضخامة الصخور المنهارة فوق طرق ضيقة، مما يعوق حركة الآليات الثقيلة في ظل حالة القلق من احتمالية انهيار الجبل.