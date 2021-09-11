تحت رعاية الرئيس.. إطلاق المرحلة الـ 19 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (http://moi.gov.eg) بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية، ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.