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تحت رعاية الرئيس.. إطلاق المرحلة الـ 19 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (http://moi.gov.eg) بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية، ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس " المستجد".

جاء ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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