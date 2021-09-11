تأجيل أولى جلسات محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ 13 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 13 سبتمبر .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت لهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.