في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا.. محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية اجتماعًا لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، وذلك في أول ظهور له بعد إصابته بفيروس كورونا.

حضر الاجتماع، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة.

واستمع المحافظ، لآخر المستجدات التي تجري في مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر موجهًا بسرعة دفع الأعمال مع مراعاة تنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية المطلوبة في كافة القطاعات "صرف صحي ومياه وغاز طبيعي واتصالات" وكذا في مجالات "الصحة والتعليم والقوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي".

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين.