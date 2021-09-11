بمضبوطات بلغت 4 مليون جنيه.. سقوط عناصر إجرامية بمحافظتي سوهاج والسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي سوهاج والسويس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة مُتخذين من دائرتي (قسم شرطة عتاقة بالسويس - مركز شرطة البلينا بسوهاج) مسرح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريتي أمن (السويس وسوهاج) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم وقد أمكن ضبطهم،

ففي محافظة السويس، تم ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون– كمية من مخدر الحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 13 خزينة رشاش– سيارة – مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو"– مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– سيارة – مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو– سيارة – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وفي محافظة سوهاج تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس – فرد – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– مبالغ مالية – دراجة نارية بدون لوحات – 4 هواتف محمولة – أسلحة بيضاء– ميزان حساس) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫520٫000– أربعة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .