ملكة بريطانيا توجه رسالة إلى بايدن في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 1:40 مساءً

وجهت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وقالت الملكة اليزابيث إنها ما زالت تصلي من أجل الضحايا والناجين ، وأشادت بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء بعد الدمار.

وأضافت إن “مشاعري وصلواتي وكذلك عائلتي والشعب كله ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة بالإضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب”.

وتابعت “ما زالت زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 عالقة بقوة في ذهني”.

وقالت: “إنها تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم من العديد من الدول والديانات والانتماءات نشيد أيضا بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء”.

تجدر الإشارة إلى أن 67 بريطانيا كانوا قد لقوا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر.