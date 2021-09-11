مقتل جنديين تركيين و3 إصابات خلال هجوم في إدلب غرب سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قُتل 3 جنود أتراك، وأصيب عدد آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف رتلًا للجيش التركي شمال إدلب في سوريا، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، في بيان لها، مقتل الجنديين خلال عملية تمشيط في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الساعات الماضية شهدت مقتل وإصابة 6 جنود أتراك بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية للقوات التركية على طريق إدلب الشمالي.

وقال إن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين إلى معبر باب الهوى، بينما هبطت طائرة مروحية تركية داخل الأراضي التركية لنقلهم إلى المستشفيات التركية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تبنت ما تسمى ”سرية أنصار أبي بكر الصديق“ مسؤولية تنفيذ الهجوم ضد القوات التركية.

وذكر المرصد أنه بعد تلك العملية نفذت مقاتلات روسية 4 غارات استهدفت محيط بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

وتواصل القوات التركية تسيير جنود مشاة على طريق حلب-اللاذقية، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية، بحثًا عن الألغام التي يحاول زرعها مجهولون لاستهداف الأرتال التركية.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا بقذيفة “آربيجي”، في أيار/مايو الفائت، جدار قاعدة عسكرية للقوات التركية، فجر يوم الجمعة، في بلدة بليون بجبل الزاوية جنوب إدلب، دون وقوع خسائر بشرية.

وتكررت عمليات استهداف الجيش التركي في ريفي إدلب وحلب، خلال العام الحالي، والتي استهدف فيها مجهولون نقطة للجيش التركي في قرية باتبو غرب حلب، وآخر في قرية سلة الزهور التي شهدت هجومًا على نقطة للجيش التركي، وسقط فيه قتلى وجرحى.